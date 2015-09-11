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الجيش الأمريكى: التحالف يشن 28 ضربة جوية على داعش بسوريا والعراق

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الجيش الأمريكى: التحالف يشن 28 ضربة جوية على داعش بسوريا والعراق الجيش الأمريكى: التحالف يشن 28 ضربة جوية على داعش بسوريا والعراق
قال بيان صدر اليوم الخميس، إن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة قصف متشددى تنظيم داعش، أمس الأربعاء، فى عشر ضربات جوية فى سوريا و18 ضربة فى العراق.

وذكرت قوة المهام المشتركة فى البيان، أن الضربات الجوية قرب طوز وسنجار والموصل والرمادى ومواقع أخرى استهدفت وحدات تكتيكية ومواقع قتالية ودمرت عربات ومبانى ورشاشين خفيفين للتنظيم.

وأضافت أن القصف فى سوريا تركز على المنطقة المحيطة بالحسكة فشنت طائرات التحالف ثلاث ضربات على وحدات تكتيكية لتنظيم داعش، ودمرت ثلاثة مواقع قتالية ودراجتين ناريتين ومبنى.

وقال البيان، إن غارة قرب الحول وأخرى قرب تدمر لم تسفرا عن نتائج حاسمة.
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