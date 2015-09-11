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إحالة سكرتيرة مدرسة بالسنطة للنيابة لاختلاسها مصاريف الطلاب

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إحالة سكرتيرة مدرسة بالسنطة للنيابة لاختلاسها مصاريف الطلاب إحالة سكرتيرة مدرسة بالسنطة للنيابة لاختلاسها مصاريف الطلاب
قررت إيمان عبد المعز شاهين مدير عام إدارة السنطة التعليمية إحالة هيام محمد سكرتيرة مدرسة السنطة الثانوية المشتركة للنيابة الإدارية بعد قيامها باختلاس مبلغ 162 ألف جنيه من مصاريف الطلاب عن العام الدراسى المنتهى 2014/2015، وعدم قيام السكرتيرة بتوريد المبالغ للإدارة.

وكانت إيمان عبد المعز شاهين قد اكتشفت عدم قيام مدير الإدارة السابق بإيقاف السكرتيرة عن العمل رغم علمه بالواقعة منذ شهر مايو الماضي ما دفعها لإحالة الأمر للنيابة الإدارية ونقلها لديوان عام الإدارة لحين الانتهاء من التحقيق.

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