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جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب طلقات مسدسات أطفال ممنوع استيرادها

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جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب طلقات مسدسات أطفال ممنوع استيرادها جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب طلقات مسدسات أطفال ممنوع استيرادها
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب ببورسعيد برئاسة حلمى أبو الحسن محاولة تهريب كمية كبيرة من طلقات المسدسات الموقوف استيرادها وطلقات حبش لمسدسات الأطفال والمحظور استيرادها، والتى تمثل خطرا على المواطنين والأمن العام وتستخدم كأحد مكونات القنابل البدائية وأجهزة طرد صاعقة للناموس.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم الخميس، إن رئيس المصلحة الدكتور مجدى عبدالعزيز تلقى إخطارا من يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى باعتزام إحدى شركات الاستيراد تهريب كمية من طلقات المسدسات البلاستيك (الحبش) وأجهزة صاعق وطارد للناموس داخل حاوية قادمة من الصين لميناء غرب بورسعيد، والصنف طبقا للمستندات أدوات مكتبية.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة بالتعاون مع أحمد شحاتة مدير عام مكافحة التهرب (التزام)، وبتفتيش الحاوية تبين وجود 302 طرد طلقات مسدسات الأطفال (حبش) بإجمالى 880ر434 ألف طلقة، و100 كرتونة صاعق ناموس كهربائى (مضرب) بإجمالى 60 ألف قطعة و194 كرتونة جهاز طارد للناموس مزود بسائل عبارة عن 17 ألف جهاز و39 ألف عبوة للسائل.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات الأمنية.

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مصر 365