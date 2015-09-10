«العاملون بالضرائب» ينسحبون من مليونية «إسقاط الخدمة المدنية» …ويؤكدون:« مخطط لإسقاط الدولة»

أعلنت بعض النقابات العامة للعاملين بالضرائب العامة ببعض المحافظات، عدم مشاركتها فى مظاهرات 12 سبتمبر، لإسقاط قانون الخدمة المدنية.

و أعلن مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، عدم مشاركة النقابة فى هذه المظاهرت، مضيفا أن العاملون الشرفاء لن يكونوا أداة لتنفيذ هذا المخطط”.

وأعلنت النقابة العامة للعامليين بالضرائب العامة بالبحيرة، والاسكندرية، عدم مشاركتها فى المليونية، وأرجعوا ذلك إلى أن “التظاهرة” أصبحت مسيسة وحزبية، ويرفضون المشاركة فية حفاظاً على الدولة المصرية من أي ضرر لا نعرف ابعادة فالوطن دائمآ لدينا هو اولا واخيرأ الاهم.

وقال عصام شاهين مأمور ضرائب، كنت أحد المؤيدين إلى مليونية الفسطاط، ولكن الآن أرفض المشاركة فى هذا التظاهرة، لأنها أصبحت مسيسة ، وأوضح أن رفضه المشاركة فى هذا اليوم يرجع لخوفه على زملائي، نتيجة الحملة المنظمة ضدهم، والتى تدعي أنهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان.