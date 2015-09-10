سرقة 50 كيلو ذهب خام وميداليات جوائز الدولة من مصلحة "سك العملة‎"

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، تعرض مصلحة سك العملة لحادث سرقة، تم اكتشافه صباح اليوم الخميس، وبلغت المسروقات أكثر من 50 كيلو جرام من الذهب الخام.

وقالت المصادر إن الحادث تم اكتشافه عند حضور أمين مخزن الخامات بعد قضائه إجازة رسمية لمدة 4 أيام عندما حضر للمصلحة ووجد باب المخزن مكسورًا، ثم اكتشف أن باب الخزنة تم فتحه وهى تحتوى على الخامات الثمينة.

وأضافت المصادر أن أمين المخزن أبلغ على الفور رئيس المصلحة محمد جمال الدين السبكى، واستدعاء الشرطة، وتم جرد الخزينة واكتشاف سرقة 15 سبيكة من الذهب الخام وتزن كل واحدة منها 2 كيلو جرام.

وتابعت المصادر أن عملية جرد الخزينة أسفرت عن اكتشاف سرقة 23 قرصا من الذهب عبارة عن ميداليات تم سكها لجوائز الدولة التقديرية، وإجمالى وزنها 22 كيلو جرام من الذهب، إضافة إلى عدد من الميداليات التذكارية التى تم سكها مؤخرا بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة التى لم يتم بيعها حتى الآن.

وأكدت المصادر أن رجال الشرطة حاضرون الأن بالمصلحة، بعد تشكيل لجان للجرد والتحقيق مع بعض العاملين المشتبه فيهم للوقوف على حقيقة الحادث.

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