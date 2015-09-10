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ننشر صور إنقاذ القوات الجوية والبحرية لـ31 مصريا بالبحر الأحمر

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نجح مركز البحث والإنقاذ الرئيسى التابع للقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية، فى إنقاذ مركب للصيد بعد تعرضه للغرق وعلى متنه 31 بحارا مصريا.

جاء ذلك أمام سواحل مدينة القصير بمسافة 32 ميل بحر، بالإضافة إلى إقلاع إحدى الطائرات الهليكوبتر لتقديم المعاونة والقيام بأعمال البحث والإنقاذ الجوى وتأكيد موقع المركب الغارق وإلقاء معدات الإنقاذ إلى المنكوبين بالموقع.

وكان مركز البحث والإنقاذ قد تلقى إشارة من جهاز مراقبة حركة السفن بقيام محطة تابعة للجهاز بشرم الشيخ بتلقى إشارة استغاثة تفيد بتعرض المركب للغرق على مسافة 32 ميل بحرى من ساحل البحر الأحمر أمام منطقة القصير، وعلى الفور صدرت أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية التى تنفذ أحد المهام بالمنطقة بسرعة التحرك إلى موقع الاستغاثة والبحث عن المركب المنكوب وإنقاذ طاقمه.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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