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سلامة الجوهرى: تهديدات بيت المقدس سبب نشر قوات حفظ سلام إضافية بسيناء

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سلامة الجوهرى: تهديدات بيت المقدس سبب نشر قوات حفظ سلام إضافية بسيناء سلامة الجوهرى: تهديدات بيت المقدس سبب نشر قوات حفظ سلام إضافية بسيناء
قال اللواء سلامة الجوهرى، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية، إن قوات حفظ السلام تتواجد أساسًا فى سيناء، ولكن قرار وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس بنشر قوات إضافية فى سيناء، لأن هناك تهديدات تصدر من أنصار بيت المقدس باستهداف لقوات حفظ السلام المتواجدة بسيناء وليست لخطورة الأوضاع هناك.

وأضاف "الجوهرى" عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على فضائية "الحياة"، أن عملية "حق الشهيد" التى تقوم بها القوات المسلحة فى سيناء تحقق نجاحات كبيرة جدًا ضد العناصر الإرهابية وتصفيتهم، ولذلك لابد من تعزيز قوات حفظ السلام فى سيناء حفاظًا على القوات من أى تهديدات تصدر من أنصار بيت المقدس الإرهابية، لافتًا إلى أن هذا إجراء احترازى تحسبًا لأى عمليات إرهابية ضد القوات.
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