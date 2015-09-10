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الأمن يعثر على سبيكة من مسروقات مصلحة سك العملة‎ عن طريق أحد العاملين

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الأمن يعثر على سبيكة من مسروقات مصلحة سك العملة‎ عن طريق أحد العاملين الأمن يعثر على سبيكة من مسروقات مصلحة سك العملة‎ عن طريق أحد العاملين
كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، عن قيام رجال مباحث القاهرة المتواجدين الآن بمصلحة سك العملة باصطحاب أحد العاملين المشتبه فيهم بسرقة أكثر من ٥٠كيلو جراما "ذهب خام" من خزينة المصلحة.

وقالت المصادر، إن العامل "ح.ر" قام بإرشاد رجال المباحث عن سبيكة واحدة مما تم اكتشاف سرقته من المصلحة صباح اليوم من الخزينة.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، عن تعرض مصلحة سك العملة لحادث سرقة، تم اكتشافه صباح اليوم الخميس، وبلغت المسروقات أكثر من 50 كيلو جراما من الذهب الخام.

- سرقة 50 كيلو ذهب خام وميداليات جوائز الدولة من مصلحة "سك العملة‎"
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