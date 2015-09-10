نقيب الضيافة الجوية: المجنى عليها فى واقعة التحرش مضيفة بالخطوط القطرية

قال أسامة عبد الباسط، نقيب العاملين فى الضيافة الجوية، إن المضيفة صاحبة واقعة التحرش بها من قبل ضابطين قطريين هى مضيفة تحمل الجنسية المصرية وتعمل لدى الخطوط الجوية القطرية وليست تابعة لمصر للطيران.

واستطرد أن نقابة العاملين للضيافة توفر كافة سبل الحماية لأى شخص يعمل فى مجال الضيافة الجوية ويحمل الجنسية المصرية فى مكان فى العالم، مشيرا إلى أنه تم تكليف أحد الزملاء بمجلس إدارة النقابة بصحبة المستشار القانونى للنقابة بالتوجه إلى نيابة النزهة للتضامن مع المضيفة المصرية "سوها" إلا أنهم وصلوا عقب انتهاء التحقيق من قبل النيابة، لافتا إلى أنه تم على الفور التوصل إلى رقم هاتف المضيفة الجوية لتقديم أى دعم تحتاجه.

وأضاف عبد الباسط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجى أنور فى برنامج "البيت بيتك" على قناة ten، أن معاملة العاملين ونظام العمل فى الخطوط الجوية القطرية ما هو إلا نظام للعبودية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مضيفا أن الخطوط القطرية تقوم بفصل المضيفات الحوامل ما يعتبر فصل غير مبرر، وأن مجلس النقابة قرر التضامن مع الزميلة وتقديم أى دعم معنى ومادى تحتاجه .

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