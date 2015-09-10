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"البيئة": مجلس مدينة طوخ يجمع مخلفات خطرة من مستشفيات ويحرقها بمقلب عام

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"البيئة": مجلس مدينة طوخ يجمع مخلفات خطرة من مستشفيات ويحرقها بمقلب عام "البيئة": مجلس مدينة طوخ يجمع مخلفات خطرة من مستشفيات ويحرقها بمقلب عام
أعلنت وزارة البيئة، قيامها بحملة تفتيشية على مقلب طوخ نتيجة للانبعاثات الغازية الصادرة منه بسبب الاشتعال الذاتى حيث تم التعامل معه والسيطرة على الأدخنة.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه أثناء فحص المقلب تبين وجود أكياس حمراء تحتوى على مخلفات طبية خطرة موضحة أنه بسؤال حارس المقلب قال إن مجلس مدينة طوخ يقوم بتجميع المخلفات الطبية من مستشفى طوخ ومستشفى الفيومى الخاص ويتم إلقاؤها فى المقلب.

وأضافت الوزارة أنه سيتم توجيه لجنة تفتيش على هذين المستشفيين لمراقبة ومتابعة منظومة المخلفات الطبية الخطرة موضحة أنه تمت مخاطبة محافظ القليوبية لمتابعة هذا الموقف بصفة دائمة ومتابعة الإدارة العامة للمخلفات.

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مصر 365