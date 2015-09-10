موقع الشئون المعنوية يعرض فيديو اليوم الرابع للعملية العسكرية "حق الشهيد"

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو للقوات المسلحة خلال اليوم الرابع من العملية العسكرية "حق الشهيد" بشمال سيناء بمدن العريش، والشيخ زويد، ورفح، والتى أسفرت اليوم عن تصفية 48 عنصرا إرهابيا، وتفكيك 22 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات.

ويتضح فى الفيديو الذى تم إعداده وتجهيزه بمعرفة إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، نجاح القوات فى تدمير وإحراق 91 "عشة" ووكرا تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية، وتدمير عربتى ربع نقل، و33 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، يتم استخدامها فى مراقبة واستهداف القوات، كما تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق وملجأين يتحصن بها العناصر التكفيرية، وتدمير 3 مخازن للمؤن والمواد الغذائية والإدارية الخاصة بالإعاشة لهذه العناصر.