"طباخ" يذبح زوجته بمنزل والدها لمعايرته بضعف قدرته الجنسية

شهدت قرية الطيرية التابعة لمركز الدلنجات بالبحيرة جريمة قتل بشعة، إذ ذبح طباخ زوجته وأكد لشكه فى سلوكها، قبل أن تثبت التحريات أن السبب معايرته بضعفه الجنسى.

وتلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد حمد رئيس مباحث الدلنجات بالحادث، وانتقل على الفور للمكان اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، وتبين من الفحص قيام "م. إ. ح" طبّاخ بإحدى الدول الأوروبية، ومقيم بدائرة مركز الدلنجات، بذبح زوجته "ر. ش. ح" 27 سنة بمنزل عائلتها بقرية الطيرية.

ووجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث وضم العمداء حازم حسن وكيل المباحث وخالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والرائد أحمد حمد رئيس مباحث الدلنجات لسرعة كشف غموض الحادث.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى معايرة المجنى عليها المتهم بضعف قدرته الجنسية، وأضافت التحريات أن المتهم يعمل "شيف" بإنجلترا وبتاريخ أمس الأول حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت للتشابك بالأيدى وتبادل الاتهامات، فعايرته الزوجة بضعفه الجنسى، وتركت المنزل وذهبت إلى منزل والدها.

فيما اتهمها الزوج بأنها على علاقة بأحد الأشخاص، فتطور الأمر بينهما إلى أن عقد المتهم العزم وبيت النية على التخلص من زوجته، فحمل سكينا وذهب إلى منزل والدها، وما إن شاهدها حتى ذبحها بطريقة وحشية أمام أهلها وفر هاربًا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7468 إدارى مركز الدلنجات وبالعرض على النيابة باشر أحمد عمارة وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد الأحول رئيس نيابة الدلنجات بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور وأمام النيابة اعترف المتهم تفصليًا بارتكابه للواقعة وما زالت التحقيقات مستمرة حتى ساعته.