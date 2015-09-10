محافظ القاهرة يقرر خفض درجات القبول بالثانوية العامة لـ206 درجات

قرر الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، خفض درجات القبول بالثانوية العامة إلى 206 درجات بدلاً من 208 درجات استجابة لطلبات أولياء أمور تلاميذ القاهرة الناجحين بالمرحلة الإعدادية، ويرغبون في الالتحاق بالثانوية العامة.

وتعد هذه هى المرة الثانية للنزول بدرجات التنسيق، حيث كانت 210 وانخفضت إلى 208. نهاية الشهر الماضى وسوف تحدد أسماء الإدارات والمدارس التى بها أماكن شاغرة فى وقت لاحق.

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