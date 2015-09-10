السياحة تضبط 8 ساقطات بينهن مغربية أثناء ممارستهن الجنس داخل فندقين شهيرين

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة وبإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، في ضبط 8 ساقطات أثناء ممارستهن الجنس مع راغبى المتعة داخل فندقين شهيرين بالقاهرة.

وتعود تفاصيل الوقائع عقب ورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب السياحة بقيام عدد من الساقطات عرضن أنفسهن وممارستهن الدعارة بمقابل مادى دون تمييز داخل بعض الفنادق، وعلى الفور تحركت قوة آداب السياحة ضمت كلا من المقدم جاسر الزينى والمقدم أحمد وربى والرائد محمد الجوهرى والرائد أحمد نجم، وتم ضبط فتاة مغربية الجنسية عقب خروجها من غرفة أحد النزلاء بفندق شهير بالقاهرة وبمناقشة الفتاة اعترفت بممارستها الجنس مع نزيل الغرفة العربى الجنسية مقابل مبلغ مالى وقدره 1500جنيها مصريا.

وعثر بداخل حقيبة يدها على قطعة من مخدر الحشيش وأيضًا بعض الملابس الداخلية، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بإحرازها لذلك المخدر بقصد التعاطى وحيازتها لتلك الملابس الداخلية لارتدائها أثناء ممارسة الجنس مع راغبى المتعة الحرام، كما تمكنت الإدارة من ضبط 7 فتيات مصريات داخل فندقين على ضفاف النيل أثناء خروجهن من غرف نزلاء وممارستهم الجنس فى مقابل مبالغ مالية مختلفة ، فتحرر محضر بالوقائع وجارٍ عرض المتهمات على النيابة للتحقيق.

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