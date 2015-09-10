مدير أمن وزارة المالية يصل مصلحة سك العملة لمتابعة حادث سرقة الذهب

وصل مدير أمن وزارة المالية حسام زغلول، إلى مقر مصلحة سك العملة، رغم إخطار المصلحة للوزارة منذ صباح اليوم، بسرقة الخزينة.

وقالت مصادر، إن رجال المباحث القائمين على تحقيقات الحادث، الآن بمصلحة سك العملة، قامت باستدعاء أفراد أمن المصلحة، العاملين فى الورديتين الصباحية والمسائية، للتحقيق معهم فى تفاصيل الحادثة.

وكانت قد تعرض مصلحة سك العملة لحادث سرقة، تم اكتشافه صباح اليوم الخميس، وبلغت المسروقات أكثر من 50 كيلو جراما من الذهب الخام.

- سرقة 50 كيلو ذهب خام وميداليات جوائز الدولة من مصلحة "سك العملة‎"

>