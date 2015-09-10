أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدير أمن وزارة المالية يصل مصلحة سك العملة لمتابعة حادث سرقة الذهب

Google+ Print
مدير أمن وزارة المالية يصل مصلحة سك العملة لمتابعة حادث سرقة الذهب مدير أمن وزارة المالية يصل مصلحة سك العملة لمتابعة حادث سرقة الذهب
وصل مدير أمن وزارة المالية حسام زغلول، إلى مقر مصلحة سك العملة، رغم إخطار المصلحة للوزارة منذ صباح اليوم، بسرقة الخزينة.

وقالت مصادر، إن رجال المباحث القائمين على تحقيقات الحادث، الآن بمصلحة سك العملة، قامت باستدعاء أفراد أمن المصلحة، العاملين فى الورديتين الصباحية والمسائية، للتحقيق معهم فى تفاصيل الحادثة.

وكانت قد تعرض مصلحة سك العملة لحادث سرقة، تم اكتشافه صباح اليوم الخميس، وبلغت المسروقات أكثر من 50 كيلو جراما من الذهب الخام.


>- سرقة 50 كيلو ذهب خام وميداليات جوائز الدولة من مصلحة "سك العملة‎"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365