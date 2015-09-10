تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لجلسة 12 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وابو النصر عثمان، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 12 سبتمبر الحالى لسماع شهادة قائد الحرس الجمهورى السابق اللواء محمد نجيب عبد السلام.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لشهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى السابق، كما تم تخصيص باقى الجلسة لسماع اقوال الفريق محمود حجازى رئيس اركان القوات المسلحة بعد إخراج الصحفين والاهالى لتكون الجلسة سرية.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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