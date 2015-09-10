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وصول هيئة محكمة الجنايات لمعسكر الأمن للحكم فى "اقتحام مركز شرطة البراجيل"

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وصول هيئة محكمة الجنايات لمعسكر الأمن للحكم فى "اقتحام مركز شرطة البراجيل" وصول هيئة محكمة الجنايات لمعسكر الأمن للحكم فى "اقتحام مركز شرطة البراجيل"
وصل، منذ قليل، هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد الإله، إلى قاعة محكمة الجنايات بمعسكر الأمن المركزى للنطق بالحكم على القيادى الإخوانى محمود عامر و61 آخرين فى قضية "اقتحام قسم شرطة البراجيل".

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال عامر عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بحرق نقطة شرطة البراجيل.

وألقت قوات الأمن القبض على محمود عامر عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل، عقب فض اعتصامى الإخوان بمنطقة رابعة العدوية وميدان نهضة ، ما أسفر عن مقتل المجند حسام عاشور أحمد، من قوات الأمن‏، أثناء مشاركته فى تأمين النقطة.
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