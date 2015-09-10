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أمن جنوب سيناء يعيد حقيبة سائحة خطفت منها بمنطقة نبق فى شرم الشيخ

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أمن جنوب سيناء يعيد حقيبة سائحة خطفت منها بمنطقة نبق فى شرم الشيخ أمن جنوب سيناء يعيد حقيبة سائحة خطفت منها بمنطقة نبق فى شرم الشيخ
نجنجحت إدارة البحث الجنائى من التوصل لمرتكب واقعة خطف حقيبة إحدى السائحات بناء على توجيهات اللواء كمال الدالى مساعد أول الوزير -لقطاع مصلحة الأمن العام واللواء مجدى موسى مساعد الوزير مدير الأمــن بتكثيف جهود البحث للتوصل لمرتكب واقعة خطف حقيبة إحدى السائحات وتحقيق السيطرة الأمنية وسرعة كشف القضايا المجهولة وضبط مرتكبيها لبث الطمأنينة فى نفوس السائحين و المواطنين.

تلقى قسم شرطة ثانى شرم الشيخ من المدعوة Mhksu Dobova Svetlana ."روسية الجنسية" نزيلة بفندق جاز ماربيل _نبق دائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة اليد الخاصة بها أثناء سيرها بشارع نبق الرئيسى وبداخلها ( ساعه يد - هاتف محمول - 100 دولار ).

تم وضع خطة بحث وتحرى بإشراف اللواء محمد خريصة - مدير إدارة البحث الجنائى
>ضم كلا من العميد أسامة النواوى رئيس قسم المباحث الجنائية والعقيد أحمد الحوشى رئيس فرع البحث الجنائى بشرم الشيخ والمقدم أحمد محفوظ وكيل فرع البحث الجنائى بشرم الشيخ و الرائد محمد عبدالرحمن رئيس مباحث قسم ثانى شرطة شرم الشيخ.

وأسفر التطبيق الجيد لبنود تلك الخطة أن مرتكب الواقعة المدعو / ع . ع . ع السن 21 فرد أمن بفندق إستيرادا ومقيم بسكن العاملين بالفندق وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لضبط المذكور بمكان إقامته وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم ضبط المسروقات بإرشاده، جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365