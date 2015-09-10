أمن القليوبية يضبط المتهمين بخطف نجل صاحب شركة نظافة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في كشف غموض اختطاف نجل صاحب شركة نظافة بإيطاليا ويحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية وطلب فدية 2 مليون جنيه وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد أقارب المجني عليه و4 آخرين، الذي كان معه وقت الحادث وتبين تخطيطه للواقعة انتقاما من والد المجني عليه الذي وعده بالسفر لإيطاليا ولم ينفذ وعده.

تلقي اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم اسامة ندا رئيس مباحث مركز بنها يفيد تلقيه بلاغا من "محمد علاء الدين عبد السلام " صاحب شركة نظافة بإيطاليا بغياب ابنه " تامر محمد علاء " وأحد أقاربه " عمر السيد توفيق " والسيارة رقم ط ل 3219 قيادة الثاني.

في وقت لاحق حضر والد المجني عليه وقرر بتلقيه رسائل علي هاتفه المحمول من هاتف نجله تتضمن طلب فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه نظير إطلاق سراحهما وتبلغ لشرطة النجدة بالعثور علي المجني عليهما باحدى الأراضى الزراعية بمدخل مدينة بنها مكبلين الأيدي وتبين وجود إصابات بأبن المبلغ عبارة عن سحجات وكدمات بالساعدين والساقين والرأس.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية وقاده العميد حسام فوزي رئيس مباحث القليوبية حيث توصلت جهود فريق البحث ان المجني عليه الثاني حاصل علي دبلوم تجاري [ المدعي بإختطافه صحبة المجني عليه ] خطط بالإشتراك مع زوج شقيقته مصطفي م م ح محاسب بإدارة جامعة بنها وكلا من محمود خالد ع ح ميكانيكي وأحمد ف ع سائق وإسلام ام ع نقاش لخطف المجني عليه بعد إستدراجه لطلب الفدية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد حسام الحسيني مفتش مباحث القليوبية من ضبط المتهمين من الاول إلي الثالث بينما لاذا باقي الجناة بالهروب وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أعترفوا بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان وأعترف الأول بقيامه بالتدبير والتجهيز لإرتكاب الواقعة إنتقاماً من والد المجني عليه لوعده بتسفيره للعمل بدولة إيطاليا ولم ينفذ وعده وفي سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي قام بالإتفاق مع الثاني علي خطفه هو والمجني عليه وطلب فدية مالية من والده

كما قام المتهم الثاني بالإستعانة بالمتهم الثالث والرابع والخامس .. وإتفقوا جميعاً مع المتهم الأول علي إصطحاب المجني عليه بالسيارة خاصته لشراء بعض الأغذية .علي أن ينتظرهم باقي المتهمين بطريق كفر سعد – مركز بنها وأثناء سيرهم بالطريق استوقفهم باقي المتهمين وهم ملثمين ثم قاموا بتهديدهم بسلاح ناري وأبيض وقاموا بالتعدي بالضرب علي المجني عليه وتكبيله ووضعه في حقيبه السيارة خاصته رقم ط ل 3219 وقاموا بإصطحابه لمنزل والد الأول وتعدوا عليه بالضرب وإستولوا علي هاتفه المحمول وأيضا التعدي علي المتهم الأول بالضرب والإستيلاء علي هاتفه المحمول أيضاً وعقب علمهم بقيام والد المجنى عليه الأول بالابلاغ وحدوث حالة اعياء شديد للمجنى عليه نتيجة التعدي عليه بالضرب وخشية إفتضاح أمرهم قاموا بالتخلي عن المجني عليه والمتهم الأول بعد تكبيلهما بمكان العثور عليهما.

تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة خاصة المجني عليه والهاتفين المستولي عليهما وقت إرتكاب الواقعة أحدهما خاص بالمجني عليه والأخر خاص بالمتهم الأول وسلاح أبيض ( مطواة ) وتم التحفظ عليهم.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة ايام علي ذمة التحقيق بإشراف المستشار مصورة المتهمينؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.