مصرع طفلة وشقيقها أثناء محاولتها إنقاذه بعد تعرضه لصعق كهربائى فى الشرقية

شهدت عزبة التل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، حادث مأساوي ،مساء اليوم الخميس ، بعد وفاة طفلة وشقيقها صعقا بالكهرباء أثناء محاولتها إنقاذه وتم التحفظ علي الجثتين تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد سعيد رئيس نيابة بلبيس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتلقي اللواء خالد يحي مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير البحث الجنائي ، يفيد بلاغا بوفاة الطفلة " وردة ح " 12 سنة وشقيقها "السيد "سنتين ونصف ،وتبين من التحريات الأولية وأقوال أسرة الطفلين ، أن الطفل كان يعبث بفيشة الكهرباء ،فتعرض لصعق كهربائي وأثناء محاولة شقيقتها إنقاذه تعرضت هي الأخري لصعق كهربائي وتوفيا في الحال ، وتحرر المحضر رقم 9743 اداري بلبيس ، وجاري إنتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثتين لبيان سبب الوفاة.