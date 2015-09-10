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مصرع طفلة وشقيقها أثناء محاولتها إنقاذه بعد تعرضه لصعق كهربائى فى الشرقية

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مصرع طفلة وشقيقها أثناء محاولتها إنقاذه بعد تعرضه لصعق كهربائى فى الشرقية مصرع طفلة وشقيقها أثناء محاولتها إنقاذه بعد تعرضه لصعق كهربائى فى الشرقية
شهدت عزبة التل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، حادث مأساوي ،مساء اليوم الخميس ، بعد وفاة طفلة وشقيقها صعقا بالكهرباء أثناء محاولتها إنقاذه وتم التحفظ علي الجثتين تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد سعيد رئيس نيابة بلبيس.

وتلقي اللواء خالد يحي مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير البحث الجنائي ، يفيد بلاغا بوفاة الطفلة " وردة ح " 12 سنة وشقيقها "السيد "سنتين ونصف ،وتبين من التحريات الأولية وأقوال أسرة الطفلين ، أن الطفل كان يعبث بفيشة الكهرباء ،فتعرض لصعق كهربائي وأثناء محاولة شقيقتها إنقاذه تعرضت هي الأخري لصعق كهربائي وتوفيا في الحال ، وتحرر المحضر رقم 9743 اداري بلبيس ، وجاري إنتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثتين لبيان سبب الوفاة.

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