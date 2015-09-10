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إصابة ثلاثة فى انفجار محدود داخل مصنع سماد طلخا بسبب الإهمال

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إصابة ثلاثة فى انفجار محدود داخل مصنع سماد طلخا بسبب الإهمال إصابة ثلاثة فى انفجار محدود داخل مصنع سماد طلخا بسبب الإهمال
أصيب مهندس وفنيين اثنين فى انفجار محدود وقع بوحدة الأمونيا التابعة لمصنع سماد طلخا، أثناء عمل صيانة فى خط ملح 2 طلخا وحدة الأمونيا حيث انفجر البلف فى المهندس على.م والفنيين هانى .ا ومحمود . م بحروق مختلفة.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المركز الطبى وتبين إصابة أحد الفنيين بإصابات خطيرة وإصابة الآخر والمهندس بإصابات متوسطة وغادرا المركز الطبى.

واكتفت الشركة بعمل تحقيق داخلى بسبب الإهمال الواقع على العمال فيما أكد مصدر أن الخطأ بسبب وحدة الإنتاج، التى لقى عامل فيها مصرعه العام الماضى.

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