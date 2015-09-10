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جاستن بيبر الأول على قائمة بيلبورد

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الخميس 10-09-2015 15:51

حلّ النجم الكندي جاستن بيبر الأوّل على قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية Billboard Hot 100 عن أغنيته الجديدة What Do You Mean.
وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها النجم، البالغ من العمر 21 عاماً، إلى هذه المرحلة، حيث أنه في الـ2012 وصل إلى المرتبة الثانية بأغنية Boyfriend.
يشار الى أنّ جاستن أصبح الفنان الأصغر سناً الذي يتصدّر قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية .
يذكر أنّ جاستن بيبر، الذي أكد مؤخراً أنّه لا يفكر في الارتباط حالياً ويفضّل البقاء عازباً، سيبدأ جولته الغنائية في نهاية الشهر الجاري.

جاستن بيبر يرتبط بعارضة بلاي بوي سابقة

 

 

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