صحافية كويتية لشمس: أتحدّى أن تكون قد حصلت على الجنسية الكويتية أصلاً

ما أن أعلنت الفنانة الكويتية شمس عن تنازلها عن جنسيتها الكويتية، في لقائها مع الإعلامي وائل الأبراشي على شاشة "دريم"، حتى سارعت الصحافة الكويتية الشهيرة فجر السعيد لسؤال الفنانة متى حصلت أصلاً على الجنسية لتتنازل عنها.

وكتبت فجر سلسلة تغريدات جاء فيها "الفنانه شمس تقول إنها تخلت عن الجنسيه الكويتية بكيفها !!!!!!!!!! أهي متى خذت الجنسيه الكويتيه أصلاً !!!!!!".

وتابعت فجر "أتفق مع الفنانة شمس بأن الولاء ليس مرتبطاً بالورقة وأثق بولائها للكويت، لكن أن تدعي أنها تنازلت عن الجنسية الكويتية أمر لا يمكن السكوت عنه... الجنسية الكويتية شرف لكل من يحملها ويا شمس تعلمين تماماً بأنك لم تحملي الجنسية الكويتية يوماً ما فلم التصريح بأنك تنازلت عنها بإرادتك؟".

وأكملت فجر تغريداتها "لا أعلم ماهو هدف شمس من الإدعاء بأنها كانت تحمل الجنسية الكويتية وتنازلت عنها!!! الجنسية شرف يتمناه الكل ولو كانت عندچ لما تنازلتي عنها".

وبعد أن أكد مغردون لفجر أن شمس حصلت على الجنسية الكويتية قالت "اتحداها ان تثبت انها حصلت عليها وتنازلت عنها. لا يوجد كويتي يتنازل عن جنسيته".

بالفيديو... شمس: لهذه الأسباب تنازلت عن جنسيتيّ الكويتية والسعودية

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