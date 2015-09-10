ما سر القرية التي بنيت خصيصاً لنادين نسيب نجيم؟

يُواصل فريق عمل مسلسل " سمرا " تصوير المشاهد في موقع القرية الغجرية شمال لبنان التي قامت شركة "صبّاح للإعلام" ببنائها بالكامل.

مسلسل " سمرا " هو من أول الأعمال التي تطرح مشاكل مكتومي القيد " لغجر " الذين يسكنون خيم وبيوت التنك، ويعانون ما يعانونه بشكل يومي .

شخصية " سمرا " التي تجسدها النجمة نادين نسيب نجيم هي فتاة جميلة وجذابة، تنتمي إلى الغجر حولت الفقر والعوز واليأس الذي تعانيه إلى رقصة تجوب بها القرى وشوارع المدينة .

يُشاركها في هذا العمل النجم المصري أحمد فهمي الذي يؤدي شخصية طبيب في منظمة ( أطباء بلا حدود ) والذي يُصاب بفيروس من نوع أخر وهو حب " سمرا " .

يشارك في بطولة "سمر" نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين والمصريين وعلى رأسهم الممثلتين القديرتين منى واصف وسمر سامي ، والنجوم طوني عيسى – محمد حداقي – باميلا الكيك – وسام حنا – ألكو داوود – خالد السيد – نهلا داوو وفريال يوسف من مصر واخرين .

السيناريو والحوار للكاتبة كلوديا مرشليان والإخراج لرشا شربتجي . إنتاج شركة صبّاح للإعلام ، ومن المرجح عرض المسلسل بداية العام 2016 .