شمس الكويتية جرأة لافتة.. وتصريحات للمرة الأولى

على الرغم من أنها إنسانه عفوية لكنها ترى أن الفنان يجب أن يكون مثقفاً وجاهزاً للإجابة عن أي سؤال يطرح عليه، فقد ظهرت النجمة الكويتية شمس على قناة دريم أمس مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج العاشرة مساء، حيث خصص لها ما يقارب أربع ساعات، وهي المرة الأولى في الإعلام التي يخصص فيها هذا الوقت للقاء نجمة عربية؛ وذلك يعود لجراءتها وصراحتها ولكثرة التعليقات على السوشال ميديا بين الاستراحات.

حضرت السوبر ستار الخليجية قبل موعد الحلقة بساعة كاملة لإجراء بروفة على عدد من أغنياتها التي ستقدمها في الحلقة، واستقبلها جميع العاملين في القناة بترحاب شديد جداً، وبدؤوا في التقاط الصور معها بمجرد الانتهاء من استعداداتها للحلقة، ثم بدأت الحلقة التي تخللها الصراحة والجرأة والتصريحات التي تعلن للمرة الأولى عن بعض الأمور.

"عطستي" مثيرة للجدل

بدأ الحديث معها عن سبب وصفها بالفنانة المثيرة للجدل، فأجابته شخصيتي جريئة ولكن لا أعتبرها جرأة أكثر من صراحة، لأننا في مجتمع ممنوع فيه الصراحة، ولكي يكون الشخص على حريته يجب أن يكون شخصاً آخر، لكي ترضي المجتمع ولكن الأكثر إثارة للجدل هي أغاني "ضاحكة" وفي بعض الأحيان "عطستي" تثير الجدل.

وانتقل الحديث عن ملابسها فقالت: أنا كأي امرأة تظهر جمالها أنا أنثى في الآخر، ولكن الفرق هو أنني أظهر على الشاشة وتحت الأضواء، مع أن لدينا العديد من الفتيات يرتدين ملابس أكثر جرأة مني ولكنهن بعيدات عن الأنظار والأضواء. ولأنني فنانة مطلوب مني دائماً أن أمثل مجتمع، وأنا لا أحب أن أمثل مجتمعاً، لأنني مثل نفسي فقط بحسناتي وسيئاتي.

ادخلوها آمنين مؤجلة من عصر مبارك

تناولت شمس بالحديث آخر أعمالها الغنائية المصورة، كما قامت بغناء مجموعة من أجمل أغنياتها، بالإضافة إلى عدد من الأغنيات المصرية منها أغنية غنتها للمرة الأولى "ادخلوا مصر آمنين" فكانت تود طرحها قبل الثورة، ولكن هناك شخص نصحها بتأجيلها لأنه كان يتوقع أن مصر ستمر بظروف عصيبة بالفعل قامت الثورة وجاء عصر مرسي "فقالت شمس ضاحكة": أنا لم قدمتها في عصر مبارك أقدمها لمرسي؟.. بالطبع أجلتها. ورأت أن عصر السيسي هو الأنسب لأنه إنسان جيد جداً استطاع ان يدير أمه كاملة، فمصر هي السباقة ولها تاريخها وحضارتها ومن يقول غير ذلك مخطئ.

الورقة لا تحدد الولاء للوطن.. وجلست أبكي ثلاثة أيام

وعندما سألها عن التخلي عن جنسيتها الكويتية والحصول على جنسية أجنبية قالت: أنا لم أتخلى عنها ولكنني أبحث عن دولة أكون فيها إنسانة لا تعاني الاتهامات دائماً من كل حدب وصوب، وفي النهاية صدر قانون في الكويت أن من يحمل جنسيتين لابد أن يتخلى عن واحدة منها، ولكن الورقة لا تحدد الولاء للوطن، فهناك من يحمل "باسبور دبلوماسي" وخائن هل لديه ولاء لوطنه؟.. هناك تناقض كبير بين الولاء والجنسية وأنا اعتز بولائي.

وسألها وائل عن أنها تباهت بحبس وجلد مواطن سعودي فأين ثقافة العفو والتسامح فإجابته قائلة: الموضوع ليس حرباً بين جنسيتين، ولا يرتبط بأنه شخص أهان كرامتي لأكثر من سنتين ومارس كل أنواع التشويه لسمتعي، وللمرة الأولى أقولها إنني جلست ثلاثة أيام فقط أبكي جراء ما فعله فكان يؤجر مجموعة من الأشخاص لأذيتي ونشر تعليقات مهينة وسيئة عبر صفحتي، وكان يركب رأسي على أجساد فتيات عاريات وينشرها ولا يخفي أنه من فعل ذلك. كان يعترف ويرسل لي يقول هكذا أنا أفعل وتحملته كثيراً ولكن وصل الأمر إلى نقطة من واجبي فيها أن أدافع عن نفسي.. إذا رزقت بطفل في المستقبل كيف أقنعه أنني لست هكذا؟ ولذا اضطرت للقضاء.

تصريح للمرة الأولى عن قضية أحلام

وتابعت شمس: سأخبرك بشيء سأعلنه للمرة الأولى عندما حصلت على الحكم نشرت الصحافة صوراً لهذا الشخص وهو مع أحلام في كل تحركاتها كأنه فرد من العائلة، فرفعت دعوة قضائية ضدي تقول فيها إني نشرت لها صوراً مع شخص هي لا تعرفه، وأن زوجها هددها بالطلاق بسبب هذا الشخص فطلبت من الضابط الدخول إلى حسابها لكي يتأكد ورأى بعينه صور هذا الشخص يلازمها لمدة ثلاثة أعوام في كل مكان وفي منزلها فرفضوا دعوتها وأعطوني حق رفع دعوة رد اعتبار وبلاغ كاذب، وما صدمني وجعلني أفكر هل يوجد أناس بهذا الشكل والتفكير لأنها حلفت على كتاب الله أنها لا تعرفه هذا لكي تؤذي شخصاً آخر، فكيف تنام الليل وهي حلفت على كتاب الله كذباً.

تحتاج لمستشفى أمراض عقلية

وعن إجابتها عن تصريحها السابق أن أحلام تحتاج إلى طبيب نفسي قالت: أكيد فهي تمثل شريحة مهمة لا يستهان بها من الذين يجب أن يذهبوا إلى مستشفى أمراض عقلية في الشرق الأوسط، الذين يفعلون شيئاً ويأمرون الناس بعمل العكس.. تشتم وتسب الجميع وفي الوقت ذاته تنشر بوست "الصلاة جزاكم الله" هذه ازدواجية فمن الطبيعي أن تذهب لطبيب نفسي.

أكتاف حديدية

وسألها عن مقولة أحلام الدائمة عن الجميع يريد الصعود على أكتاف أحلام قالت: إذا أنا بدأت بالمهاجمة نعم لكنني لم أهاجمها طوال العشرة سنوات الماضية، وأنا أدافع فقط، فهل ذكرى وأصالة اللتين هاجمتهما أحلام أيضاً تريدان الصعود على كتفيها؟ أو راغب علامة التي شهد على مشكلتهما كل الناس "شو الأكتاف الحديدية هذه".

عندما انتقل الحديث عن مجوهرات أحلام قالت: انا لا أتدخل في ما يلبس الآخرون فهي حرية شخصية، ولكن أصبح الناس يقولون إننا عدنا إلى العصر القديم.. إننا محدثو نعمة بسبب تصرفات أحلام وهي تقول: "كيفي أنا خليجية أنا معي فلوس"، وطريقة استهزائها بالناس وهي تقول: "أنا أشغلكم عندي" أنا لا أنتقدها في ملابسها ولا مجوهراتها لأنها حرية شخصية، ولكني أتحدث عن مظهر الفنانة الخليجية؛ فالإنسان ليس بما يلبس بل بما ينطقه لسانه.