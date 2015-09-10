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كايتلين جينير خائفة من دخول سجن الرجال

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الخميس 10-09-2015 17:32

عبّرت نجمة تلفزيون الواقع Caitlyn Jenner عن خوفها من دخول سجن الرجال ، بعد حادث السير المريع الذي تسبّبت به في شهر شباط - فبراير الماضي.
وكان الحادث الذي تعرضت له النجمة البالغة من العمر 65 عاماً، قبل أن تقوم بعملية تحويل جنسي، أسفر عن مقتل امرأة في الـ69 من عمرها، وجرح 7 آخرين في كاليفورنيا.
وفي مقابلة أخيرة لها قالت Caitlyn: "لا أذكر الكثير، أذكر فقط أنه حصل ولا يمكن لأحد أن يتخطى كارثة كهذه".
وأكدت النجمة أنها لم تتخطّ السرعة القانونية عندما حصلت الحادثة، اي أنها لم تكن مخطئة.
وأضافت Caitlyn: "إرسال سيدة متحوّلة جنسيا إلى سجن الرجال، مشكلة كبيرة".
يذكر أنّ Caitlyn Jenner أكدت، خلال المقابلة، أنها ليست نادمة أبداً على تحولها الجنسي، بل هي فخورة بما هي عليه اليوم.

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