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الملكة رانيا: أزمة اللاجئين مشكلة المجتمع الدولى وهم ليسوا مهاجرين

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الملكة رانيا: أزمة اللاجئين مشكلة المجتمع الدولى وهم ليسوا مهاجرين الملكة رانيا: أزمة اللاجئين مشكلة المجتمع الدولى وهم ليسوا مهاجرين
قالت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، إنها تعتقد أن أزمة اللاجئين لم تعد مجرد مشكلة للشرق الأوسط أو أوروبا، ولكن هى مشكلة المجتمع الدولى بأكمله ويجب التعامل معها، موضحة أن هذه الأزمة تحتاج للعمل الجماعى معًا، مضيفة: "نحن بحاجة إلى التوصل إلى سياسة شاملة ومتماسكة من أجل التعامل مع هذا".

وأضافت قرينة العاهل الأردنى، خلال حوارها مع فضائية "CNN"، اليوم الخميس: "أننا نحن بحاجة لتذكير الأوروبيين بأن هؤلاء الناس لا يأتون إلى بلادكم باختيارهم، وأنا فى الواقع أسمع أن هذه الأزمة يشار إليها بأنها أزمة مهاجرين، ولكن هم ليسوا مهاجرين"، مشيره إلى أن المهاجر هو الشخص الذى يختار الذهاب إلى بلد آخر للسعى لإيجاد فرص عمل وتعليم أفضل، أو لجمع ولم شمل أسرته.

وأوضحت الملكة رانيا، أن المهاجر يمكن أن يختار العودة لبلاده والحصول على الحماية من حكومته، في حين يهرب اللاجئون حرفيًا من أجل حياتهم، مشدده أن اللاجئين يركضون حرفيًا بعيدًا عن خوفهم من التعرض للاضطهاد وعلينا أن نتذكر ذلك.

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مصر 365