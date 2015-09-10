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جريزمان: سنضغط برشلونة

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جريزمان: سنضغط برشلونة جريزمان: سنضغط برشلونة

في الصدام المقبل يسعى أتليتكو مدريد لفرض ضغط على منافسه برشلونة يجعل فريق العاصمة الإسبانية ينتصر، أو هكذا يأمل أنطوان جريزمان.

مهاجم أتليتكو مدريد صرح عن المباراة التي تقام يوم السبت المقبل "برشلونة يحب الاستحواذ والحفاظ على الكرة كثيرا".

وأضاف "لهذا نرغب في أن نضغط على برشلونة. أن نكون أقوياء في دفاعنا أمام خصومنا، ولنحاول الفوز".

وأفصح فيما أبرزه أتليتكو مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس "المباراة ستكون مهمة جدا. حسنا بالتأكيد لن يكون لقاء سهلا، لكننا والجماهير في المدرجات وحتى أمام الشاشات ننتظرها جدا".

أتليتكو مدريد وبرشلونة فازا في الجولتين المنصرمتين من الدوري الإسباني وكل منهما يمتلك 6 نقاط في سباق الليجا.

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