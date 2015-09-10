أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ قنا يتفقد مدارس دشنا استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

Google+ Print
محافظ قنا يتفقد مدارس دشنا استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد محافظ قنا يتفقد مدارس دشنا استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ قنا يتفقد مدارس دشنا

قام، اليوم الخميس، اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بجولة تفقدية لعدد من المدارس بمدينة دشنا، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والانتخابات البرلمانية المقبلة.
> وتفقد المحافظ عددا من المدارس التي تم اختيارها كمقرات للجان الانتخابية، منها مدرسة مصنع سكر دشنا الثانوية المشتركة، ومدرسة دشنا الفنية التجارية، ومدرسة السادات الإعدادية المشتركة، ومدرسة فاو قبلي الإعدادية المشتركة، للتأكد من اكتمال الأثاث المدرسي بها، ومتابعة أعمال الصيانة للمباني، وإصلاح الأثاث، وإعادة استخدامه في المدارس والاهتمام بنظافتها ونظافة البيئة المحيطة بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا