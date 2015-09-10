محافظ قنا يتفقد مدارس دشنا استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

قام، اليوم الخميس، اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بجولة تفقدية لعدد من المدارس بمدينة دشنا، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والانتخابات البرلمانية المقبلة.

> وتفقد المحافظ عددا من المدارس التي تم اختيارها كمقرات للجان الانتخابية، منها مدرسة مصنع سكر دشنا الثانوية المشتركة، ومدرسة دشنا الفنية التجارية، ومدرسة السادات الإعدادية المشتركة، ومدرسة فاو قبلي الإعدادية المشتركة، للتأكد من اكتمال الأثاث المدرسي بها، ومتابعة أعمال الصيانة للمباني، وإصلاح الأثاث، وإعادة استخدامه في المدارس والاهتمام بنظافتها ونظافة البيئة المحيطة بها.