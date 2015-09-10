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الإعلامية حياة عبدون توقع الكشف الطبى تمهيدا لخوضها الانتخابات بالشرقية

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الإعلامية حياة عبدون توقع الكشف الطبى تمهيدا لخوضها الانتخابات بالشرقية الإعلامية حياة عبدون توقع الكشف الطبى تمهيدا لخوضها الانتخابات بالشرقية
قالت الإعلامية الدكتورة حياة عبدون، المرشحة فردي مستقل عن دائرة فاقوس بالشرقية - التى فازت فى انتخابات 2010 - إنها أجرت، اليوم الخميس، الكشف الطبي داخل مستشفى الزقازيق.

يشار إلى أن محافظة الشرقية، تضم 13 دائرة انتخابية بإجمالى 30 مقعد فردي وهى الدائرة الأولى بمدينة الزقازيق ومقرها قسم أول الزقازيق وتضم قسمي أول و ثان الزقازيق ولها مقعدين، والدائرة الثانية الزقازيق ومقرها مركز الزقازيق وتضم مركز الزقازيق وقسم القنايات، ولها 4 مقاعد والدائرة الثالثة بلبيس ومقرها مركز بلبيس ولها3 مقاعد ، والدائرة الرابعة العاشر من رمضان مقرها قسم أول العاشر من رمضان وتضم قسما أول و ثان العاشر من رمضان ولها مقعد واحد والدائرة الخامسة مشتول السوق ومقرها مركز مشتول السوق ولها مقعد واحد، و الدائرة السادسة منيا القمح ومقرها مركز منيا القمح ولها 3 مقاعد، والدائرة السابعة أبوكبير ومقرها مركز أبو كبير ولها مقعدين ،و الدائرة الثامنة ههيا والإبراهيمية ومقرها مركز ههيا وتضم مركزي ههيا والإبراهيمية ولها مقعدين ، والدائرة التاسعة ديرب نجم ومقرها مركز ديرب نجم ولها مقعدين ، والدائرة العاشرة مدينة فاقوس ومقرها مركز وقسم فاقوس ولها 3 مقاعد ،والدائرة الحادية عشر أبو حماد ومقرها مركز أبو حماد وتضم أبو حماد و القرين ولها مقعدين، والدائرة الثانية عشر الحسينية ومقرها مركز الحسينية وتضم مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأه أبو عمر و قسم الصالحية الجديدة ولها 3 مقاعد ،والدائرة الثالثة عشر كفر صقر ومقرها مركز كفر صقر وتضم كفر صقر وأولاد صقر ولها مقعدين.

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