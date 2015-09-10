شركة مياه القناة تدرب المكلفين بالخدمة العامة للمشاركة فى ندوات التوعية

أعلن عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه القناة عن موافقة المهندس على حسين رئيس الشركة على تدريب شباب وفتيات الخدمة العامة من خريجى الجامعات، للمشاركة فى دورات التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب.

وأشار عبد المنعم إلى أن دور المكلفين بالخدمة العامة هام جدا فى التوعية وسيتم صقل مهاراتهم بدورات مكثفة تساعد على الأداء المتميز مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ عدد من دورات التوعية فى مجال ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المجارى المائية، وتوعية المواطنين بأهمية ذبح الأضاحى فى نقاط الذبيح التى تحددها محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى.