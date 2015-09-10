أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شركة مياه القناة تدرب المكلفين بالخدمة العامة للمشاركة فى ندوات التوعية

Google+ Print
شركة مياه القناة تدرب المكلفين بالخدمة العامة للمشاركة فى ندوات التوعية شركة مياه القناة تدرب المكلفين بالخدمة العامة للمشاركة فى ندوات التوعية
أعلن عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه القناة عن موافقة المهندس على حسين رئيس الشركة على تدريب شباب وفتيات الخدمة العامة من خريجى الجامعات، للمشاركة فى دورات التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب.

وأشار عبد المنعم إلى أن دور المكلفين بالخدمة العامة هام جدا فى التوعية وسيتم صقل مهاراتهم بدورات مكثفة تساعد على الأداء المتميز مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ عدد من دورات التوعية فى مجال ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المجارى المائية، وتوعية المواطنين بأهمية ذبح الأضاحى فى نقاط الذبيح التى تحددها محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365