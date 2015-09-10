الإعلامى على عبد الحليم يتقدم بأوراق ترشحه فى كفر صقر وأولاد صقر بالشرقية

تقدم الإعلامى الدكتور على عبد الحليم مدير عام البرامج الدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ابن مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه، للجنة المشكلة لتلقى الطلبات بمحكمة الزقازيق الابتدائية، عن الدائرة الثالثة عشر ومقرها "كفر صقر وأولاد صقر" فردى مستقل وحصل على رمز "ظرف الجواب".

وقال "عبد الحليم": إنه يعتمد فى دعايته الانتخابية على وعى الأهالى والشباب فى كيفية اختيارهم المرشح الذى يمثلهم فى البرلمان القادم وأن يكون على قدر ثقتهم.

جدير بالذكر أن محافظة الشرقية، تضم 13 دائرة انتخابية للمنافسة على 30 مقعدا فرديا وهم الدائرة الأولى بمدينة الزقازيق ومقرها قسم أول الزقازيق وتضم قسمى أول وثان الزقازيق ولها مقعدان، والدائرة الثانية الزقازيق ومقرها مركز الزقازيق وتضم مركز الزقازيق وقسم القنايات، ولها 4 مقاعد والدائرة الثالثة بلبيس ومقرها مركز بلبيس ولها3 مقاعد، والدائرة الرابعة العاشر من رمضان مقرها قسم أول العاشر من رمضان وتضم قسمى أول وثان العاشر من رمضان ولها مقعد واحد والدائرة الخامسة مشتول السوق ومقرها مركز مشتول السوق ولها مقعد واحد، والدائرة السادسة منيا القمح ومقرها مركز منيا القمح ولها 3 مقاعد، والدائرة السابعة أبوكبير ومقرها مركز أبو كبير ولها مقعدين، والدائرة الثامنة ههيا والإبراهيمية ومقرها مركز ههيا وتضم مركزى ههيا والإبراهيمية ولها مقعدان، والدائرة التاسعة ديرب نجم ومقرها مركز ديرب نجم ولها مقعدان، والدائرة العاشرة مدينة فاقوس ومقرها مركز وقسم فاقوس ولها 3 مقاعد، والدائرة الحادية عشر أبو حماد ومقرها مركز أبو حماد وتضم أبو حماد والقرين ولها مقعدان، والدائرة الثانية عشر الحسينية ومقرها مركز الحسينية وتضم مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأه أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة ولها 3 مقاعد، والدائرة الثالثة عشر كفر صقر ومقرها مركز كفر صقر وتضم كفر صقر وأولاد صقر ولها مقعدان.