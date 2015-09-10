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نيابة بلبيس تطلب تحريات الأمن الوطنى بشأن حرق سيارة ضابط الأمن المركزى

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نيابة بلبيس تطلب تحريات الأمن الوطنى بشأن حرق سيارة ضابط الأمن المركزى نيابة بلبيس تطلب تحريات الأمن الوطنى بشأن حرق سيارة ضابط الأمن المركزى
قررت نيابة بلبيس بالشرقية، اليوم، بإشراف المستشار أحمد سعيد رئيس النيابة، بتحريات جهاز الأمن الوطنى بشأن واقعة حرق سيارة ضابط شرطة بالأمن المركزى.

وكان اللواء خالد يحيي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير البحث الجنائي ،يفيد بقيام مجهولون بإشعال النيران بسيارة الرائد "أحمد ع ك " ضابط بقطاع الأمن المركزى ومقيم بلبيس، وذلك أثناء تواجدها أسفل منزله، مما أسفر عن حدوث حرق السيارة بالكامل وحدوث تلفيات بمدخل العقار الذي يقيم بيه الضابط ، وأفاد مصدر أمنى أن الحادث سياسى وخاصة أنه تم تهديد الضابط أكثر من مرة ، وقدر ثمن السيارة ب 70 ألف جنيه وجار تكثيف الجهود لملاحقة الجناة.

يذكر أن محافظة الشرقية شهدت مؤخرا عدد من الحوادث الإرهابية منها اغتيال أمين شرطة بمركز شرطة أبوحماد أثناء ذهابه لعمله ومحاولة اغتيال أمين شرطة بوحدة مباحث مركز فاقوس ومقيم أبوكبير، أمس وسرقة سلاحه الميري وإصابته بإلة حادة أثناء ذهابه لعمله.

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مصر 365