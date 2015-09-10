مقتل جندى سعودى فى تبادل لإطلاق النار على الحدود مع اليمن

أعلنت المملكة العربية السعودية مقتل جندى سعودى فى تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين المملكة واليمن.

وذكر بيان من وزارة الداخلية، نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن الجندى قتل بعد تعرض مخفر لحرس حدود السعودى فى منطقة جازان جنوبى المملكة لإطلاق نار كثيف من جهة الجانب الآخر للحدود اليوم الخميس.

واجتاح المتمردون الحوثيين الشيعة الذين تدعمهم إيران العاصمة اليمنية صنعاء فى سبتمبر الماضي، وفى مارس شن تحالف تقوده السعودية حملة من الضربات الجوية ضدهم.

وقتل عدة عشرات من الجنود السعوديين فى هجمات على الحدود منذ بدء الضربات الجوية، ومعظمهم من الصواريخ التى أطلقها المتمردون وحلفائهم فى اليمن.

ويقاتل الحوثيون وحلفاؤهم القوات الموالية الرئيس المنفى اختياريا عبد ربه منصور هادى وكذلك الانفصاليين الجنوبيين والميليشيات المحلية.

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