وفد طبى مصري يختتم زيارته لتوجو

إختتم وفد وزارة الصحة المصرية زيارته الرسمية لتوجو التى إستمرت 5 أيام، وجاءت إعتبارا من يوم 4 حتى 9 سبتمبر 2015 بدعوة من وزارة الصحة التوجولية وتنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى المجال الطبى، حيث هدفت زيارة الوفد الطبى المصرى الذى ترأسه مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور أحمد الأنصاري إلى تقصي الإحتياجات الطبية والصحية التوجولية والمعاونة فى رفع كفاءة القطاع الطبى التوجولى، وزيارة المنشآت الطبية العامة والخاصة، وإستطلاع سبل إدخال الدواء المصرى إلى توجو وإجراءات التسجيل الخاصة به، فضلا عن زيارة بعض المواقع المتاحة لإقامة الصيدلية والعيادة الطبية المصريتين واللتين تم الإتفاق على إنشائهما.

تم الإتفاق فى نهاية الزيارة على صياغة خطة عمل تتضمن فى مداها القصير إنشاء” قسم أو عيادة مصرية صغيرة” بالمستشفى الحكومى للقسطرة وأمراض الكلى مع إستقدام عدد من الأطباء المصريين وتوفير عدد من الأجهزة، فضلا عن البدء بالتوازى فى إنشاء قسم صغير للطوارىء يتم الإعتماد فيه على الإمكانيات المتاحة، وكذا توفير الدواء المصرى، وبحيث تكون هذه التجهيزات متوافرة قبيل بدء القمة الإستثنائية الإفريقية للأمن البحرى والتنمية فى إفريقيا المقررة يوم 7/11/2015، ليتم الإستعانة بها.

التقى الوفد خلال الزيارة مع رئيس الوزراء التوجولى الذي قدم الشكر والتقدير على الإلتزام المصرى الواضح بمعاونة توجو. وقد أعاد رئيس الوزراء التوجولى خلال المقابلة التأكيد على دعم توجو للترشح المصرى للعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى للفترة 2016/2017، كما قام بتسليم السفير المصرى فى توجو رسالة خطية إلى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وأفاق التعاون المستقبلى فى شتى المجالات.