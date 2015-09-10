أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القوات المسلحة تقتل 48 تكفيري وإبطال مفعول 22 عبوة ناسفة خلال اليوم الرابع لعملية «حق الشهيد» في سيناء

Google+ Print
القوات المسلحة تقتل 48 تكفيري وإبطال مفعول 22 عبوة ناسفة خلال اليوم الرابع لعملية «حق الشهيد» في سيناء القوات المسلحة تقتل 48 تكفيري وإبطال مفعول 22 عبوة ناسفة خلال اليوم الرابع لعملية «حق الشهيد» في سيناء

العميد محمد سمير المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

أصدر العميد محمد سمير المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، بياناً على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» في إطار إستمرار مراحل العملية الشاملة “حق الشهيد”، إن القوات المسلحة نجحت في قتل القوات المسلحة 48 تكفيري وإبطال مفعول 22 عبوة ناسفة في سيناء بالعريش ورفح والشيخ زويد.

قال العميد محمد سمير المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إن استمراراً لمراحل العملية الشاملة ” حق الشهيد “في يومها الرابع والتي تنفذها المجموعات القتالية التابعة للقوات المسلحة مدعومة بوحدات مكافحة الارهاب التابعة للشرطة المدنية وبمعاونة عناصر من القوات الجوية والبحرية وعناصر حرس الحدود لاحكام السيطرة الكاملة على مدن العريش ورفح والشيخ زويد والقضاء على البؤر الإ رهابية بها، حيث قامت عناصر الجيش الثانى الميدانى مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع تحت غطاء جوي من الهليكوبتر المسلح بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية التي تم رصدها والقضاء علي العناصر التكفيرية التي تتحصن بها ، وقد اسفرت نتائج اليوم الرابع من العملية الشاملة عن تحقيق الأتي :
> قتل عدد 48 من العناصر الارهابية المسلحة خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع القوات اثناء تنفيذ مهامها ، وتفجير عدد 22 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك ، كما تم تدمير و احراق عدد 91 من العشش والأوكار التي تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية ، وتدمير عدد 2 عربة ربع نقل و 33 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يتم استخدامها في مراقبة واستهداف القوات ، كما تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق و 2 ملجأ يتحصن بها العناصر التكفيرية ، وتدمير 3 مخازن للمؤن والمواد الغذائية والادارية الخاصة بالاعاشة لهذه العناصر .
> وتواصل حاليا عناصر القوات فرض طوقا امنيا محكما علي مناطق العمليات لمنع تسلل او هروب العناصر الارهابية من والي هذه المناطق وتنظيم العديد من الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة لضبط العناصر الاجرامية والمطلوبين والعناصر المشتبه بهم علي المحاور الرئيسية بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا