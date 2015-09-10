القوات المسلحة تقتل 48 تكفيري وإبطال مفعول 22 عبوة ناسفة خلال اليوم الرابع لعملية «حق الشهيد» في سيناء

أصدر العميد محمد سمير المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، بياناً على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» في إطار إستمرار مراحل العملية الشاملة “حق الشهيد”، إن القوات المسلحة نجحت في قتل القوات المسلحة 48 تكفيري وإبطال مفعول 22 عبوة ناسفة في سيناء بالعريش ورفح والشيخ زويد.

قال العميد محمد سمير المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إن استمراراً لمراحل العملية الشاملة ” حق الشهيد “في يومها الرابع والتي تنفذها المجموعات القتالية التابعة للقوات المسلحة مدعومة بوحدات مكافحة الارهاب التابعة للشرطة المدنية وبمعاونة عناصر من القوات الجوية والبحرية وعناصر حرس الحدود لاحكام السيطرة الكاملة على مدن العريش ورفح والشيخ زويد والقضاء على البؤر الإ رهابية بها، حيث قامت عناصر الجيش الثانى الميدانى مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع تحت غطاء جوي من الهليكوبتر المسلح بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية التي تم رصدها والقضاء علي العناصر التكفيرية التي تتحصن بها ، وقد اسفرت نتائج اليوم الرابع من العملية الشاملة عن تحقيق الأتي :

> قتل عدد 48 من العناصر الارهابية المسلحة خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع القوات اثناء تنفيذ مهامها ، وتفجير عدد 22 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك ، كما تم تدمير و احراق عدد 91 من العشش والأوكار التي تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية ، وتدمير عدد 2 عربة ربع نقل و 33 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يتم استخدامها في مراقبة واستهداف القوات ، كما تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق و 2 ملجأ يتحصن بها العناصر التكفيرية ، وتدمير 3 مخازن للمؤن والمواد الغذائية والادارية الخاصة بالاعاشة لهذه العناصر .

> وتواصل حاليا عناصر القوات فرض طوقا امنيا محكما علي مناطق العمليات لمنع تسلل او هروب العناصر الارهابية من والي هذه المناطق وتنظيم العديد من الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة لضبط العناصر الاجرامية والمطلوبين والعناصر المشتبه بهم علي المحاور الرئيسية بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها .