موظفو «ترسانة السويس» يجمعون 200 ألف جنيه للافراج عن زملائهم بالنيابة

قام موظفي شركة الترسانة بالسويس خلال يومان بجمع مبلغ يقدر بـ 200 الف جنيه على شكل تبرعات من كافة العمال والموظفين للوقف بجوار 2 من زملائهم وهم ” على . ش ” و ” محمد . ش ” على خلفية ضبطهم منذ فتره والتحقيق معهم فى وجود مبلغ 200 ألف جنيه مطلوب منهم لسدادها لإدارة الشركة.

قال بعض العمال إن بعض العاملين القداماء دفعوا مبالغ تتراوح من الف إلى 3 الآف جنيه، وهناك موظفين ساهموا بمبالغ قليلة كلا حسب قدرته المالية من أجل أنهاء موقف زملائهم بالنيابة .

وأضاف العمال إنه هناك وفد منهم توجه إلى النيابة اليوم بمقر المحكمة من أجل دفع المبلغ وأنهاء كافة الميدونات على زملائهم والافراج عنهم .