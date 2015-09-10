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تآخر إقلاع طائرة ٨ ساعات لانتهاء ساعات عمل قائدها

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تآخر إقلاع طائرة ٨ ساعات لانتهاء ساعات عمل قائدها تآخر إقلاع طائرة ٨ ساعات لانتهاء ساعات عمل قائدها

10 سبتمبر 2015 | 7:31 مساءً

أرشيفية

تآخر اقلاع طائرة خطوط “الإسكندرية للطيران” اليوم الخميس، ما يقرب من ٨ ساعات بسبب رفض قائد الطائرة الإقلاع بها إلى تركيا بسبب انتهاء ساعات العمل الخاصة.
> صرح مصدر أمني بالمطار إن رحلة خطوط الإسكندرية للطيران التي كان من المقرر إقلاعها صباح اليوم إلى تركيا والتي تقل ١١٦ راكبًا، فوجىء الركاب برفض قائد الطائرة الإقلاع بها بسبب انتهاء أوقات العمل الرسمية الخاصة به ودخوله في وقت الراحة، على الرغم من تدخل الشركة وقيادات مطار القاهرة الدولي الا إن قائد الطائرة أصر على موقفه، وهو ما دفع الشركة إلى تأجير طائرة اخرى أقلعت بالركاب بعد تاخر ٨ ساعات وسط حالة من تذمر واستياء الركاب.

2015-09-10

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