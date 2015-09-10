جلسة صلح تنتهى بمعركة فى إمبابة.. ومقتل شخص وإصابة آخرين

شهدت منطقة إمبابة معركة بالأسلحة النارية بعندما فشلت جلسة صلح بين جيران، فنشبت مشاجرة بين الطرفين لعدم التوصل للصلح، فأطلق أحدهما الرصاص تجاه الطرف الآخر مما أدى لمقتل شخص وإصابة صديقه، وفر 3 متهمين هاربين بحوزتهم سلاح الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت نيابة إمبابة برئاسة المستشار علاء سمير رئيس نيابة إمبابة التحقيق .

كشفت التحقيقات التى أجراها المقدم محمد أمين رئيس مباحث إمبابة بإشراف العميد إيهاب شلبى مفتش الجيزة أنه أثناء عقد جلسة صلح لتصفية خلافات جيرة بين عدد من الشباب بمنطقة إمبابة نشبت بينهم مشادة كلامية وتطور الأمر سريعا إلى مشاجرة قام على إثرها أحد المتواجدين بإخراج فرد خرطوش من بين طيات ملابسه أطلق منه الرصاص على الطرف الثانى فأصاب أحدهما بطلقة فى الصدر وأخرى فى الرقبة فأرداه قتيلا بينما أصيب آخر بطلقة فى الصدر .

ونجحت قوات الأمن بقيادة اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث فى تحديد هوية 3 من المتهمين فأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم كما أمرت بندب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة كما استعلمت عن حالة المصاب لسماع أقواله.