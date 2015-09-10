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براءة محمود عامر و41 آخرين من تهمة اقتحام قسم شرطة البراجيل

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براءة محمود عامر و41 آخرين من تهمة اقتحام قسم شرطة البراجيل براءة محمود عامر و41 آخرين من تهمة اقتحام قسم شرطة البراجيل

>برأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، القيادى الإخوانى محمود عامر و 41 آخرين من التهمة الموجهة إليهم بـ"اقتحام قسم شرطة البراجيل"، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 10آلاف جنيه لـ 18 متهما آخر والمشدد سنتين والغرامة 500 جنيه لمتهم آخر.

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين، إلى الجنايات لاتهامهم بحرق نقطة شرطة البراجيل.

وألقت قوات الأمن القبض على عامر لاتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل، عقب فض اعتصامى الإخوان بمنطقة رابعة العدوية وميدان نهضة ، ما أسفر عن مقتل المجند حسام عاشور أحمد، من قوات الأمن‏، أثناء مشاركته فى تأمين النقطة.

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مصر 365

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