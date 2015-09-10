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مجلس الوزراء: الموافقة على تخصيص 231 مليون جنيه لعلاج الأمراض النادرة

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مجلس الوزراء: الموافقة على تخصيص 231 مليون جنيه لعلاج الأمراض النادرة مجلس الوزراء: الموافقة على تخصيص 231 مليون جنيه لعلاج الأمراض النادرة
قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المجلس اليوم وافق على تخصيص 231 مليون جنيه لعلاج الأمراض النادرة مشيرا الى ان المجلس يرفض ما أثير فى عدد من وسائل الإعلام من توجيه اتهامات لعدد من الوزراء دون أى سند قانونى أو دليل.

وأضاف "القاويش" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" للإعلامية لنبى عسل على فضائية "الحياة"، أن لا تتستر على فساد أياً كان، وفى مناسبات عدة أشار رئيس الوزراء الى أن كافة الوزراء والمحافظين تحت التقييم بصفة دائمة ومراجعة للانجازات ومستوى تنفيذ التكليفات الموكولة إلى وزارتهم، وإذا ما كان فى أى مرحلة احتياج لإجراء التعديل ستتخذ الخطوة، لافتا إلى أنه حتى الآن ليس هناك أى منصب وزارى شاغل سوى وزير الزراعة وليس هناك أى تصور لإجراء أى تعديل وزارى آخر.
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مصر 365

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