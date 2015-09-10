الصحة: 4239 مرشحا أجروا الكشف الطبى من أصل 4952 سجلوا أسمائهم

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 4239 مرشحا للانتخابات البرلمانية المقبلة، أنهوا إجراءات الكشف الطبى، من بين 4925، سجلوا أسمائهم بالكشوف لافتا إلى أن بعد غد السبت هو آخر أيام الكشف الطبى.

وأضاف "عبد الغفار" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أن 80 مستشفى يعمل فى إجراء الكشوف الطيبة للمرشحين وهناك قضايا من المرشحين لاسترداد رسوم الكشوف الطبية الأولى .

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