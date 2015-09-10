أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مركز البحث والإنقاذ: القوات الجوية والبحرية تنقذ 31 مصريا بالبحر الأحمر

Google+ Print
مركز البحث والإنقاذ: القوات الجوية والبحرية تنقذ 31 مصريا بالبحر الأحمر مركز البحث والإنقاذ: القوات الجوية والبحرية تنقذ 31 مصريا بالبحر الأحمر
نجح مركز البحث والإنقاذ الرئيسى التابع للقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية، فى إنقاذ مركب للصيد بعد تعرضه للغرق وعلى متنه 31 بحارا مصريا، وذلك أمام سواحل مدينة القصير بمسافة 32 ميل بحر .

وكان مركز البحث والإنقاذ قد تلقى إشارة من جهاز مراقبة حركة السفن بقيام محطة تابعة للجهاز بشرم الشيخ بتلقى إشارة استغاثة تفيد بتعرض المركب للغرق على مسافة 32 ميل بحرى من ساحل البحر الأحمر أمام منطقة القصير، وعلى الفور صدرت أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع احدى الوحدات التابعة للقوات البحرية التى تنفذ أحد المهام بالمنطقة بسرعة التحرك الى موقع الاستغاثة والبحث عن المركب المنكوب وإنقاذ طاقمه .

كما أقلعت إحدى الطائرات الهليكوبتر لتقديم المعاونة والقيام بأعمال البحث والانقاذ الجوى وتأكيد موقع المركب الغارق وإلقاء معدات الانقاذ الى المنكوبين بالموقع، وتوجيه الوحدة البحرية الى مكان الاستغاثة لانتشال افراد المركب المنكوب ونقلهم الى احد القواعد البحرية لتقديم الدعم الادارى والطبى وعمل الاسعافات الاولية اللازمة لهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365