مركز البحث والإنقاذ: القوات الجوية والبحرية تنقذ 31 مصريا بالبحر الأحمر

نجح مركز البحث والإنقاذ الرئيسى التابع للقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية، فى إنقاذ مركب للصيد بعد تعرضه للغرق وعلى متنه 31 بحارا مصريا، وذلك أمام سواحل مدينة القصير بمسافة 32 ميل بحر .

وكان مركز البحث والإنقاذ قد تلقى إشارة من جهاز مراقبة حركة السفن بقيام محطة تابعة للجهاز بشرم الشيخ بتلقى إشارة استغاثة تفيد بتعرض المركب للغرق على مسافة 32 ميل بحرى من ساحل البحر الأحمر أمام منطقة القصير، وعلى الفور صدرت أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع احدى الوحدات التابعة للقوات البحرية التى تنفذ أحد المهام بالمنطقة بسرعة التحرك الى موقع الاستغاثة والبحث عن المركب المنكوب وإنقاذ طاقمه .

كما أقلعت إحدى الطائرات الهليكوبتر لتقديم المعاونة والقيام بأعمال البحث والانقاذ الجوى وتأكيد موقع المركب الغارق وإلقاء معدات الانقاذ الى المنكوبين بالموقع، وتوجيه الوحدة البحرية الى مكان الاستغاثة لانتشال افراد المركب المنكوب ونقلهم الى احد القواعد البحرية لتقديم الدعم الادارى والطبى وعمل الاسعافات الاولية اللازمة لهم .