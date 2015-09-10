نقابة بدالين التموين تؤكد عدم المشاركة فى مظاهرات 12 سبتمبر

أكد ماجد نادى المتحدث باسم النقابة العامة لبدالين التموين ، أن أعضاء النقابة لن يشاركوا فى مظاهرات إسقاط قانون الخدمة المدنية يوم السبت 12 سبتمبر.

وأوضح نادى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية العمومية اتخذت قرار سابق بعدم المشاركة بأى فعاليات احتجاجية سوى التى تخص بقالين التموين لتحقيق مطالب تخص قطاع عريض من الفقراء ومحدودى الدخل المستفيدين من بطاقات التموين والخبز.

من ناحية أخرى، قال نادى إنه تقرر وقف البدالين الجدد الذين لم يحصلوا على موافقة بعد، وذلك لحين إصدار قانون المسافات.