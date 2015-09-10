حاكم عجمان يأمر بمنح ورثة الشهداء أراض تجارية

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمنح ورثة شهداء الوطن في إمارة عجمان أراض تجارية تكريما لذويهم.

كما وجه سموه باستكمال منزل الشهيد عبدالله علي حسن الحمادي ومنح ورثة الشهيد سلطان عبيد الكعبي منزلا تكريما للشهداء وذويهم لما بذلوه من أجل الوطن من تضحية وفداء.

ووجه صاحب السمو حاكم عجمان بضرورة البدء فورا بتوزيع الأراضي التجارية الممنوحة لورثة الشهداء على أن يمنح ورثة الشهيد عبد الله علي حسن الحمادي أرضا تجارية وأراض سكنية لأخوته وتكملة بناء منزله على نفقة سموه.

كما أمر سموه بمنح أخوة الشهيد عبيد سعيد شيخان الكلباني أراض تجارية .. ووجه بمنح ورثة الشهيد سلطان عبيد الكعبي أرضا تجارية وتوفير منزل للورثة وذلك تكريما لهم وتعظيما لما بذلوه في خدمة وطنهم.

وأمر سموه دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بالتنفيذ الفوري لتوجيهات سموه التي تعتبر جزءا من رد الجميل لأولئك الذين أفتدوا الوطن بأرواحهم ودمائهم الطاهرة وما بذلوه من تضحيات تجاه أشقائنا في اليمن.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان .. أن تكريم أبنائنا الشهداء وتوفير سبل العيش الكريم لذويهم من خلال توفير المسكن المناسب هو جزء من العرفان ورد الجميل لهم ليكون افتداؤهم للوطن بأرواحهم نموذجا وطنيا يحتذى به لأنهم سطروا حروفا بيضاء بأرواحهم في سجلات وطننا الغالي وهم يعكسون النموذج الأمثل لمعاني المواطنة الحقة التي ترسخ مبادئ الانتماء للإمارات والولاء لقيادتها الرشيدة..مشيرا إلى أن ما قدموه سيوثق في سجلات الدولة البيضاء العامرة بالمجد بتاريخها الوطني الذي نفخر به .. معتبرا هذا التكريم جزءا من العرفان بتضحياتهم الكبيرة بأرواحهم لما سطروه من مجد يسجل في تاريخ الإمارات بأحرف من نور.

وقال سموه إن تاريخ الإمارات الماجد يفخر بتوثيق أسمائهم في سجله الحافل بالإنجاز الوطني وأنهم سيبقون رمزا نعظم فيهم ما قدموه في تضحياتهم النبيلة من أجل الحق ونصرة الأشقاء في اليمن الشقيق الذين تربطنا بهم علاقات وثيقة على مدى الزمن وتجمعنا بهم وحدة الدم والدين والعروبة.

وأكد سموه أن إمارة عجمان خاصة والإمارات عامة تحتسب شهداءها الأبرار عند الله في الفردوس الأعلى بذكراهم العطرة وتضحياتهم النبيلة.

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