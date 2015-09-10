محمد بن راشد يزور معرض سيتي سكيب غلوبال 2015

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل ظهر اليوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي معرض " سيتي سكيب غلوبال 2015 " في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد تجول سموه يرافقه معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.. في أرجاء المعرض الذي تعرض فيه أكثر من 300 شركة وطنية واقليمية دولية أحدث مشاريعها في قطاع التطوير العقاري والصناعة السياحية.

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