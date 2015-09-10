فيديو .. وفاة مواطن في حادث مروع

حاولت فرق الإنقاذ البري في شرطة دبي إنقاذ مواطن في الثلاثينات من عمره بعد انحشار سيارته بين شاحنتين، وأُرسلت النجدة الجوية واستخرِج في حالة بليغة ونُقل على إثرها إلى مستشفى راشد، إلا أنه توفي متأثراً بإصابته بعد وصوله.

وفي التفاصيل، قال اللواء طيار أنس المطروشي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي: ورد بلاغ في الساعة 10:00 من صباح اليوم بوقوع حادث اصطدام بين شاحنة ثقيلة ومركبة خفيفة من نوع شيفروليه كابرس عند مخرج الخوانيج على شارع الإمارات باتجاه الشارقة قبل جسر مليحة، وعلى الفور انتقلت الطائرة العمودية إلى حادث تصادم بين شاحنة ومركبة خفيفة عند مخرج الخوانيج على شارع الإمارات قبل جسر مليحة.

وأضاف اللواء المطروشي أنه استدعيت فرق الإنقاذ البري وقصت السيارة بالمقص الهيدروليكي وتم إخراج السائق وتبين أن إصابته بليغة تم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي فور وصوله.

وقال العقيد جمال محمد البناي مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، إنه تبين من خلال المعاينة أن الشاحنة الثقيلة كانت في مسارها الصحيح، حيث كانت حركة السير بطيئة، وأن المركبة الخفيفة كانت مسرعة واصطدمت بالشاحنة من الخلف، ومن قوة الاصطدام انحرفت المركبة الخفيفة جهة اليمين لتصطدم بسيارة أخرى نوع بيك آب، ما أدى إلى وفاة سائق المركبة الخفيفة.

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