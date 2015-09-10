فيديو .. شرطة دبي تنقذ 6 إيرانيين بعد غرق قاربهم

تمكنت طائرة عمودية تابعة للجناح الجوي في شرطة دبي من إنقاذ 6 أشخاص من الجنسية الإيرانية بعد غرق قاربهم وتسليمه إلى خفر السواحل.

وأكد اللواء طيار أنس المطروشي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي أنه تم إنقاذ 6 أشخاص من الجنسية الإيرانية بعد غرق قاربهم على بعد 15 ميلاً بحرياً من دبي، وبعد أن تم إرسال الإنقاذ البحري إلى القارب قبيل غرقه.

وقال اللواء المطروشي إنه ورد بلاغ في الساعة السادسة والنصف إلى غرفة العمليات، يؤكد فيه استغاثة قارب شارفَ على الغرق في المياه الإقليمية، وتم إرسال النجدة الجوية لاستطلاع الأمر وتحديد موقع القارب وبالفعل تم إرسال الإحداثيات إلى فرق الإنقاذ، وتم الانتقال إلى هناك وإنقاذ 6 من البحارة والعمال من قارب نقل البضائع إلا أن القارب غرق نتيجة الحمولة الزائدة.