محمد بن زايد: النفوس الكريمة هي من تبني الأوطان

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديم واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " اعادة الأمل " في اليمن.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال لقائه بهم في مجالس العزاء .. مترحما سموه على أرواح شهدائنا الطاهرة وسائلا الله العلي القدير أن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والابرار وأن يلهمنا وذويهم الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم التعازي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية، ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي، وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشملت زيارات سموه مجلس عزاء الشهيد سعيد سالم مسعود الصريدي في منطقة وادي السدر بالفجيرة ومجلس عزاء الشهيد عبيد سعيد راشد المزروعي في منطقة أذن برأس الخيمة ومجلس عزاء الشهيد احمد محمد علي الشحي بمنطقة الجير برأس الخيمة.

وخلال تبادلهم الحديث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اكد ذوو الشهداء والحاضرين في مجالس العزاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان خدمة الوطن ورد الجميل له وتلبية ندائه والدفاع عنه امانة وواجب في أعناقنا جميعا.. مشيرين الى "انه لا قيمة لنا بدون وطن عزيز رايته عالية خفاقة ".

واضافوا " اننا وجميع ابنائنا جنودا تحت راية الوطن الغالي لتبقى دولة الامارات العربية المتحدة وطن العزة والكرامة وشعبا متضامن ومتكاتف في وجه التحديات".

وحيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المشاعر الوطنية المتدفقة التي عبرت عنها اسر وذوو الشهداء في صورة تجاوزت فيها احزانها وآلامها وارتقت الى أعلى مراتب الاعتزاز والفخر بتضحيات أبناء الوطن البواسل.

وقال سموه " اننا نقف لهذه المشاعر المخلصة احتراما واجلالا ".. مشيرا سموه ان هذه النفوس الكريمة والخيرة والعزيزة هي من تبني الاوطان وتحمي الديار وتصون كرامة الوطن وترسم الخير والامل بمستقبل اكثر اشراقا وامانا لأجيالنا القادمة.

واضاف سموه ان أبناءنا من حماة الدار، حفظهم الله، هم خير من يحمل لواء الدفاع عن وطن العز والامجاد ويذودون عن حماه وحياضه.. واننا اذ ودعنا بقضاء الله كوكبة من شهداء العزة والكرامة رحمهم الله تعالى فان تضحياتهم الجليلة ستبقى في سجل الفخر لهذا الوطن العزيز ناصعة وتخلد في صحائف التاريخ عرفانا بعطائهم في سبيل أمن مستقبل الاجيال القادمة وحماية المنطقة من دعاة الشر والفتن.. مؤكدا سموه ان دولة الامارات ستظل على منهجها الثابت والاصيل في الدفاع عن الحق والعدل ..سائلا الله العلي القدير أن يسكن شهداء الوطن فسيح جناته ويلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان.

والقيت امام سموه قصائد وطنية عبرت عن حب وانتماء شعب الامارات لوطنه وقيادته واستعداده للتضحية من اجل ان يبقى الوطن عزيزا تحت راية قيادته الحكيمة.