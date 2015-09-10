بالصور والفيديو..أمطار تغسل مناطق تابعة للعين

هطلت على طريق دبي العين مساء اليوم الخميس أمطار رعدية تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة بالرياح والأتربة استمرت حوالي النصف ساعة بعد أن هبت عواصف رملية خفيفة، جرت على إثرها الاودية.

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق مع فرصة لتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية قد يتخللها سقوط بعض الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا ظهرا وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية في ساعات الليل والصباح الباكر والفرصة مهيأة لتشكل الضباب خاصة غربا الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 24 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30/35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدين قرب الساحل ومن قدمين الى اربعة وخمسة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و أربع دقائق ظهرا وأدنى جزر عند الساعة في تمام السادسة مساء.